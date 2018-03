Kommunen skyder penge i skolebørns sikkerhed

I Helsingør Kommune er der færdselsundervisning til alle klassetrin fra 0. til 8. klasse. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Helsingør - 14. marts 2018

Helsingør: Det skal være sikkert for eleverne at komme til og fra skole, og derfor arbejder kommunen løbende for at forbedre skolevejene og sikre støtte til færdselsundervisning.

I 2018 vil der særligt være fokus på at minimere de trafikale udfordringer, der er opstået ved Espergærde Skole efter ændringer i skolens struktur. Her vil der på afdelingen Mørdrupskolen anlægges en 90 meter lang sti langs Valmuemarken samtidigt med, at den eksisterende sti langs Agnetevej udvides, så den i fremtiden er 2,5 meter bred. Ved Espergærdeskolen, der er en af skolens andre afdelinger, vil man sænke hastigheden foran skolen samt forbedre forholdene for fodgængerne ved at lave et fire meter bredt fodgængerfelt med støttehelle på Søndermarken ved Mindevej.

Flere forbedringer

Også i Snekkersten er der forbedringer på vej, der gøre det mere sikkert for eleverne komme til og fra Snekkersten Skole. Her anlægges en sti på strækningen fra Kystbaneviadukten og til skolen. Derudover ønsker kommunen at ombygge krydset ved Klostermosevej og Agnetevej, så der skabes bedre forhold for både busser og lette trafikanter. Med et støttepunkt vil det være muligt for fodgængere at krydse vejen i to tempi, og det vil ifølge By-, Plan- og Miljøudvalget højne trafiksikkerheden. Udover skolens elever vil den øgede sikkerhed gavne de mange idrætsudøvere, der bruger faciliteterne på Agnetevej samt for skovens og strandens gæster.

Livslang læring

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for skoleelevernes færden i trafikken har kommunen også sat midler af til at støtte færdselsundervisning. Blandet andet gives der økonomisk støtte til projektet »Trafikpraktik«, der er et samarbejde med Teknisk Museum om færdselsundervisning, der skal sætte fokus på cykelisme og trafiksikkerhed blandt elever på femte klassetrin. Udover at støtte færdselsundervisning i folkeskolen tilbyder kommunen også alle daginstitutionerne at være med i kampagnen »Alle Børn Cykler - også til daginstitution«. Her optjener hvert barn én krone per dag, der cykles til og fra institutionen og én krone per dag med cykelhjelm. På den måde vil kommunen være med til at præge børnenes trafikale vaner i en tidlig alder.

Kommunen har i år afsat over halvanden million kroner til at forbedre elevernes vej til og fra skole. Derudover er der overført 1.118.000 kroner fra budgettet i 2017, og kommunen har derfor planlagt forbedringer for 2.671.000 kroner i 2018.

