Kommunen skal finde svære millioner: Værested og medarbejdernes trivsel er på spil

Forhandlingerne forud for næste års budget er i fuld gang, og det kan se ud til at blive lidt af en udfordring at få udgifter og indtægter til at gå op. Udligningsreformen og coronaudgifter tvinger byrådet til at træffe svære valg, der kan få konsekvenser for serviceniveauet.

Udligningsreformen og ekstraudgifter i forbindelse med corona har ikke ligefrem gjort kommunens økonomi mere overskuelig, og situationen gøres kun mere kompliceret af en ny demografisk virkelighed, der i de næste år viser sig i form af et stigende antal ældre og færre borgere i den erhvervsaktive målgruppe.

Særligt er ældreområdet presset. Det har det været før, men situationen i sundhedsvæsnet gør, at kommunen nu råder over flere komplekse borgere, der i større omfang har brug for pleje- og behandling. Borgerne bliver udskrevet til viderebehandling i eget hjem, og det stiller større krav til kommunens ældrepleje, der blandt andet skal bruge mere tid til de enkelte indsatser, ligesom behovet for hjemmesygepleje stiger.

Ifølge et notat vedlagt Økonomiudvalgets forslag til Budget 2022-2025 har Helsingør Kommunes indsatskatalog, der beskriver de kommunale indsatser på dette område, ikke afspejlet den nye virkelighed. Det kan være en del af forklaringen på, hvorfor området i de seneste år har haft et betydeligt merforbrug.

Med forslaget til det nye budget er dette revideret, og der er således lagt op til, at der afsættes mere tid til de enkelte opgaver. Den ekstra tid er ifølge budgettet estimeret til en udgift på 12,1 millioner kroner i 2022, men da personalet i ældreplejen allerede bruger mere tid på de enkelte indsatser, end kataloget foreskriver, er det forvaltningens vurdering, at der ikke vil ske en tilsvarende stigning i tidsforbruget. I stedet forventes det, at det nye indsatskatalog reducerer hjemmeplejens merforbrug markant.

Nødvendigt at spare Med udligningsreformen er kommunens indtægt reduceret - ifølge direktionen med 23 millioner kroner årligt. Samtidig har coronapandemien medført store udgifter, som staten kun delvist kompenserer for. Denne udfordring forstærkes af, at der på en række af kommunens budgetområder er et merforbrug, mens fremtiden også kalder på en række nye kommunale investeringer.

Det er derfor uundgåeligt ikke at skulle svinge sparekniven, og af den grund er der med budgetforslaget vedlagt en række forslag til besparelser indenfor de enkelte budgetområder.

Kan ramme socialområdet Socialområdet er blandt de hårdest ramte, når man ser på budgetudfordringer. Her ses en ubalance i budgettet på 50 millioner kroner.

Kommunen har allerede igangsat en række initiativer, der skal nedbringe merforbruget, og selvom alle de 50 millioner kroner derfor ikke skal findes nu, så har direktionen udarbejdet en række forslag til besparelser, der kan være med til fremover at skabe balance i økonomien.

Det forslås blandt andet, at besparelserne kan findes ved for eksempel at lukke værestedet Vinkeldammen, og/eller reducere antallet af stillinger i nogle af de kommunale socialtilbud som på CABAS, i Helsingung, på Kronborghus og Kronborgsund.

Udfordringer på sigt Forud for byrådsmødet mandag aften havde medarbejdergrupperne i kommunen mulighed for at komme med kommentarer til budgetforslaget, og her havde blandt andre personalegruppen på værestedet Vinkeldammen indgivet et høringssvar.

I det gjorde de opmærksom på, at en eventuel lukning fra deres perspektiv ikke vil kunne ses som en budgetbesparelse, da Vinkeldammen er det billigste tilbud om hjælp og støtte i kommunen, og da behovet for stedet stadig vil være der.

- De 79 aktuelle brugere på Vinkeldammen med psykiske udfordringer forvinder ikke fordi tilbuddet bliver lukket. Brugere vil fortsat have brug for at træne sociale kompetencer, bryde isolationen og angsttræne, hvis de ikke de skal blive tiltagende dårligere fungerende. De vil givet efterspørge og have brug for støtte på anden vis. Konsekvensen kan være et øget pres på henvendelser til myndighedernes sagsbehandlere og et øget pres på socialpædagogisk vejledning og endeligt et øget tryk på behandlingspsykiatrien, skriver leder Henrik Hejbøl og arbejdsmiljørepræsentant Natalie Turnbull i høringsvaret.

Konsekvenser Ligesom at Vinkeldammens ledelse opponerer imod besparelsesforslaget, så har også CABAS, Helsingung, Kronborghus og Kronborgsund indgivet høringssvar, der argumenterer imod de fleste af besparelserne. I CABAS vurderer man, at reduktionen i antallet af stillinger vil betyde et forringet tilbud til stedets brugere, en svækket faglighed, risiko for konflikter mellem personalet og borgerne og øget risiko for et belastet psykisk og fysisk arbejdsmiljø for stedets medarbejdere.

Hos Helsingung, Kronborghus og Kronborgsund peger man på mange af de samme udfordringer. Blandt andet skriver Kronborghus og Kronborgsund i et samlet svar:

- En nedjustering af normeringen vil medføre flere konsekvenser. Vores vurdering er, at en af de konsekvenser vil være forringet arbejdsmiljø for personalet, da den daglige normering vil kunne mærkes i kerneopgaven, og det vil medføre en fortravlet hverdag for personalet. Det er vores frygt at det vil medføre øget sygefravær og medarbejderflugt. Vi vurderer, at i værste fald vil der komme en stigning af vold, selvskade og magtanvendelser, da personalet ikke vil have tiden til at have opmærksomhed på beboeren og være nærværende.

Hvor besparelserne skal findes, skal de politiske udvalg og byrådet i den nærmest tid tage stilling til. Budgettet for 2022-2025 forventes vedtaget ved anden behandling til oktober.