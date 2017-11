Kommunen sælger historisk bygning

Som led i et større udsalg af overflødige kommunale kvadratmetre har Helsingør Kommune sat bygningen, der har huset Byskolens SFO, på Hestemøllestræde 5 til salg i et offentligt udbud, hvor sidste frist for at byde er i dag tirsdag klokken 12, fremgår det af en salgsliste på Helsingør Kommunes hjemmeside. Bygningen er også annonceret til salg hos Home Erhverv, hvor bygningen er forsynet med en prisindikation på 4,5 millioner kroner. Kommunen har dog ifølge salgsbetingelserne også muligheden for at afvise alle tilbud.