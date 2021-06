Se billedserie Hybridbanen skal anlægges ved det nye Helsingør Stadion på Gl. Hellebækvej. Foto: Allan Nørregaard

Kommunen og Marienlyst splejser om hybridbane til landsholdet

Helsingør - 23. juni 2021 kl. 10:05 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Den markedsføringsværdi det har at blive kendt som fodboldlandsholdets hjemby, er guld værd for Helsingør. Og det er en af årsagerne til, at et stort flertal i Helsingør Byråd - pånær EL, SF og DF - tirsdag aften vedtog at investere i en hybridbane for på den måde at holde på landsholdet i sundbyen.

- Landsholdet elsker Helsingør og helsingoranerne elsker landsholdet. Det har den seneste uge vist med al tydelighed, slog formanden for idræts- og fritidsudvalget, Betina Svinggaard, S, fast og hendes partifælle Claus Christoffersen, tilføjede, at Helsingør har vist, at den har formået succesfuldt at ændre sig fra værftsby til værtsby, og det kan vi være stolte over, sagde Christoffersen og håbede, at landsholdet vil have adresse i Helsingør de næste mange år.

En af de ting, der skal holde på holdet, er en hybridbane. Landsholdets elskede træningsbane på det gamle stadion på Ndr. Strandvej skal sælges til byggegrunde, og i stedet vil kommunen nu anlægge en hybridbane ved det nye stadion på Gl. Hellebækvej.

Men sådan en bane er pebret i prisen. 17 millioner kroner, løber den op i, og i første omgang var kommunen ikke til sinds at investere så meget. Men et tilbud fra Marienlyst Strandhotel om et partnerskab, hvor hotellet skyder 5 millioner kroner ind og Dansk Boldspils Union en million kroner, gjorde det spiseligt for kommunen, som nu selv skal ryste op med 11 millioner kroner.

Helsingørs nye stadion består af en kunstgræsbane, og sådan en spiller landsholdet ikke på, men til gengæld håber kommunen og Marienlyst, at en hybridbane vil være tillokkende for andre klubber - måske også udenlandske, som kan træne i Helsingør og dermed give indtægter til kommunen.

Det var dog ikke et 100 procent enigt byråd, der stemte for hybridbanen.

- Alle er enige om, at klima og miljø er vigtige parametre i vores tilværelse - bare ikke når det gælder sport. I golf er det OK, at man sprøjter med gift, for at boldene triller lettere, og i fodbold er det OK, at man anvender så meget energi til opvarmning af en bane, at det svarer til at opvarme 20 ældre parcelhuse, sagde EL's Allan Berg Mortensen.

Jan Ryberg, Lokaldemokraterne, så frem til, at europæiske fodboldhold lejer banen.

- Den bliver et fodboldmekka for vores egne spillere, så kæmpe opbakning herfra, fastslog han.

Mette Lene Jensen, V, konstaterede tørt, at det jo er et meget belejligt tidspunkt at diskutere hybridbanen på.

- Det der sker i disse dage er jo en kanon-branding af kommunen, og hvis det juridisk er lovligt, er det alle tiders aftale at indgå med Marienlyst Strandhotel. Men vi skal gardere os mod at være forpligtet til at købe partneren ud, hvis landsholdet en dag ikke længere vil spille her, sagde hun.

Bente Borg Donkin, SF, advarede mod det følelsesmæssige i sagen.

- Men man bliver jo næsten opfattet som landsforræder, hvis man er kritisk overfor hybridbanen. Jeg mener dog, vi skal se rationelt på sagen. Kommunens anlægsbudget er fyldt op, og selvom konstruktionen ifølge advokaterne er lovlig, så er det ikke ensbetydende med, at den er smart.

Janus Kyhl, K, sagde det var fantastisk, at der er fundet en løsning mellem kommunen og en privat virksomhed til glæde for hele kommunen.

- Helsingør hører sammen med landsholdet. Det har opbakningen fra borgerne vist.

Marlene Harpsøe, DF, syntes, at projektet burde afvente budgetlægningen for 2022, så det indgår i en samlet forhandling fremfor at dukke op som et her-og-nu forslag, og det synspunkt var Knud Mogensen, R, som var stedfortræder for Christian Holm Donatzky, sådan set enig i.

- Det er en uskik at bruge penge nu, når vi skal vedtage et budget om få måneder, sagde han, men støttede alligevel hybridbane-projektet.

Borgmester Benedikte Kiær, K, pointerede, at kommunen har konsulteret advokatfirmaet Horten, for at blæse bekymringer omkring selskabskonstruktionen væk.

- De har redegjort for, hvad vi skal gøre og hvad vi ikke skal gøre, så vi er sikre på, at aftalen kan holde uden bekymringer, fastslog hun.