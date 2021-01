Kommunen ønsker dialog om skiltning og vinduer i bykernen

I Helsingør bykerne er langt de fleste bygninger bevaringsværdige og mange er fredede. For at byen kan bevare den unikke kulturhistorie holder kommunen et vedvarende fokus på, at den bevarende lokalplan for bykernen, som politikerne vedtog i 2017, også bliver fulgt af ejere og lejere. Blandt andet er mursten og malede trævinduer afgørende for at man kan fastholde byens autentiske udtryk.