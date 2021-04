Blandt andet hoteldirektør Michael Lauridsen fortæller om at drive virksomhed under coronaen. Foto: Allan Nørregaard

Kommunen inviterer erhvervslivet til online-møde

Programmet er som følger: Kommunaldirektør Stine Johansen byder velkommen og Borgmester Benedikte Kiær giver et overblik over den lokale Situation. Derefter fortæller Tre virksomheder om, hvad de har sat i gang for at imødekomme effekten af Corona-situationen, hvad deres behov er her og nu samt deres forventninger til 2021.