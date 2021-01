Kommunen får ny hjemmeside

På den nye hjemmeside er der i endnu højere grad end før fokus på service. Siden skal bl.a. gøre det så let som muligt for borgerne at bruge de mange digitale selvbetjeningsløsninger, der efterhånden findes.

- Den digitale udvikling får større og større betydning for borgernes mulighed for selvbetjening. Udviklingen kan både hjælpe borgerne til nemmere at bruge Helsingør Kommunes mange services - og understøtte kommunens arbejde med at blive så effektiv som mulig. Vores ambition er, at helsingor.dk bliver borgernes førstevalg, når de skal i kontakt med kommunen, siger leder af Digitalisering i Helsingør Kommune, Peter Christensen.