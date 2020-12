Der er pladsmangel i Hornbæk Havn, og derfor vil Fonden bag havnen gerne udvide med cirka 100 bådepladser. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kommunen: Vent med udvidelsen af Hornbæk Havn

Helsingør - 06. december 2020
Af Dorte Møller Rasmussen

Hornbæk Havn er parat til at gå i gang med en udvidelse af havnen med cirka 100 bådepladser - et projekt til 20 millioner kroner, som er sendt til høring i Kystdirektoratet. Og mens sagen er til behandling der, opfordrer Helsingør Kommune nu til, at projektet sættes på stand by.

På et møde i By- Plan- og Miljøudvalget blev politikerne enige om at bede Kystdirektoratet om at sætte behandlingen af havneudvidelsen i bero, indtil der foreligger en overordnet plan for Hornbæk Havn som helhed.

Baggrunden for opfordringen er, at havneudvidelsen også omfatter forhold på land, som forudsætter en ny lokalplan. Den skal offentligheden inddrages i. Processen for udarbejdelse af denne helhedsplan for Hornbæk Havn forventes at blive sat i gang i midten af det kommende år.

Hverken for eller imod

I brevet til Kystdirektoratet skriver udvalget, at det overordnet set finder det uhensigtsmæssigt, hvis der gives tilladelse til anlæg på søterritoriet, som afføder behov på land, som potentielt ikke kan imødekommes.

Udvalget understreger, at det endnu ikke har taget stilling til, om det er for eller imod en havneudvidelse.