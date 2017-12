Et nyt utraditionelt forsøg skal få de kortuddannede til at kvitte smøgerne. Foto: Per Jensen

Kommune tilbyder gavekort til gengæld for rygestop

Helsingør - 21. december 2017 kl. 08:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommune er med i et nyt forsøg, som skal få kortuddannede til at droppe smøgerne. Til gengæld får de 120 kroner. Helsingør Kommune er valgt som deltager i et forskningsprojekt, der skal undersøge om en økonomisk belønning kan få flere rygere til at kvitte cigaretterne.

Det er Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden, der leder projektet som er støttet med 2,18 mio. kr. af Trygfonden.

- Vi ved, at rygning stadig er den største udfordring for folkesundheden. Derfor bliver vi nødt til at undersøge, hvordan vi hjælper med at nedbringe antallet af rygere, og især dem der har sværest ved at stoppe, siger Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Det første kursusforløb starter den 9. januar 2018 og det andet den 11. januar, og målgruppen er fortrinsvis kortuddannede rygere. Belønningen består af 1200,- kr. i form af gavekort til Helsingør Bycenter; dem modtager deltagerne gradvist i løbet af de 6 uger, som kurset varer, hvis de vel at mærke møder røgfri op. Det testes ved en kuliltemåling.

Efter 6 og 12 måneder testes deltagerne igen af hensyn til forskningsresultaterne.

Svære at nå

Mandag i denne uge begyndte kommunen at rekruttere deltagere til forløbet, blandt andet via opslag i boligområderne.

- Rygestop har gennem de sidste 10 år været en prioriteret indsats i Helsingør Kommune. I takt med at andelen af rygere er faldet, er det også blevet sværere at rekruttere til rygestopholdene. Mere end hver sjette borger ryger fortsat, og vi er spændte på at se, om rygestop med økonomisk belønning kan få flere til at kvitte smøgerne, siger Tove Dam, som er sundhedskonsulent i Helsingør Kommune.

De fleste rygestop-kurser og kampagner tager udgangspunkt i, at de gratis tilbud er tilstrækkeligt til at få borgerne til at melde sig. Det er en fremgangsmåde, som ikke rammer alle grupper i samfundet. Nogle borgere kan have brug for en ekstra opmuntring.

- Vi håber dette forsøg kan være én af løsningerne til at få flere i den svært tilgængelige målgruppe til at stoppe med at ryge. Hvis det virker har vi endnu et redskab mod den folkesygdom, som rygning er, siger Charlotta Pisinger.

Foruden Helsingør Kommune deltager Frederiksberg og Halsnæs i forsøget. Odense, Gladsaxe og Rødovre er med som kontrol-kommuner.