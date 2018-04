Tilbage i efteråret 2007 blev der præsenteret dette 200 sider lange udkast til en ny vision. Mange af begreberne i den nuværende vision har sin oprindelse her. Visionen blev både kaldt nødvendig og nyskabende og varm luft i metermål, da den blev diskuteret i det daværende byråd. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kommune skal have en helt ny vision Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune skal have en helt ny vision

Helsingør - 22. april 2018 kl. 04:24 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En såkaldt »Vision 2030« ventes at være klar i foråret 2019. Udvalg skal godkende tidsplan. Der er nu udsigt til, at Helsingør Kommune skal have en ny »vision« til afløsning af den eksisterende Helsingør 2020-vision , der blev vedtaget af Byrådet tilbage i 2012. Det fremgår af dagsordenen til Økonomiudvalgets mødet mandag aften.

Det nærmere indhold i den kommende vision, fremgår ikke af sagsfremstillingen og bilagene, men der er lagt op til, at udvalgets medlemmer og senere Byrådet godkender en køreplan for arbejdet med at udarbejde en Vision 2030 for Helsingør, som vil betyde, at visionen kan blive godkendt af Byrådet engang til april 2019.

Arbejdet er i gang

Der er allerede nedsat en styregruppe bestående af Kommunaldirektør Stine Johansen, direktør

Lars Rich, direktør Stella Hansen, direktør Kim Jørgensen og centerchef Randi Sveistrup, og indholdet i den nye vision, der skal bygges op med udgangspunkt i den eksisterende, var også på dagsordenen på Byrådets strategiseminar tidligere i denne uge.

Det fremgår af forslaget til tidsplanen, at perioden frem til sommerferien skal bruges til at indsamle og konkretisere idéer og input fra blandt andet strategiseminariet. Efter sommerferien skal idéerne blandt andet prøves på borgerne gennem små test. Derefter skal planens forskellige elementer diskuteres med lokale interessenter som det lokale erhvervsliv ligesom der også skal laves grundige økonomiske beregninger før et endeligt udkast bliver lavet.

I forhold til økonomien, så skal arbejdet finansieres indenfor den i forvejen afsatte pulje til »organisationsudvikling«, fremgår det af dagsordenen.

Blande resultater

Hovedsloganet og målsætningen i den hidtidige strategi, som blev vedtaget i efteråret 2012, var at Helsingør skulle være landets bedste bosætningskommune for familier. Imidlertid har det trods stigende indbyggertal været svært at nå måltallet om 800 nye familier, og børnetallet er fortsat under pres.

Til gengæld er det mere end lykkedes at nå et andet mål i visionen, da det er lykkedes at opfylde målet på turimeområdet. Her skulle der skabes mindst 350 nye ordinære job, og man skulle tiltrække 600.000 museumsbesøg og 60.000 overnatninger.

I Vision 2020 indgår også begreberne »gådefuldhed«, »autencitet«,»ro« og »nærhed«.

Disse fire egenskaber kom til verden tilbage i 2007, hvor kommunen købte sig hjælp til visionsarbejdet hos det københavnske konsulentfirma RED Associates.