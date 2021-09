Kim Jensen har flere gange forsøgt at ringe til borgmester Benedikte Kiær (K), for at tale om sin boligsituation, fortæller han. Dog uden held. Her er han fotograferet ved køkkenet på Hobrovej 23. Foto: Thomas Kellermann

Kommune sendte hjemløse til faldefærdig børnehave - nu har beboerne fået brev: - Måske skal I flytte

I et kortfattet brev til beboerne på Hobrovej 23 - en nedlagt børnehave, som ikke er godkendt til privat beboelse - erkender kommunen, at de ikke har haft tilladelserne på plads. Hvad konsekvenserne bliver er endnu uvist.

Helsingør - 08. september 2021 kl. 04:11 Af Thomas Kellermann & Philip Horup Kontakt redaktionen

Det har været vanskeligt for 59-årige Kim Jensen at få information ud af Helsingør Kommune. Således blev både han og herberget Skansegården i Hillerød i lang tid ignoreret af Helsingør Kommune - som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis i går - på trods af flere forespørgsler.

Helsingør Kommune havde fundet en ny »bolig« på Hobrovej 23 til Kim Jensen, som de gerne så flytte fra herberget i Hillerød, men Kim Jensen kunne ikke få udleveret basal information omkring boligen. Kim Jensen spurgte ind til boligens stand, ligesom lejekontrakten lod vente på sig. Tavsheden i den anden ende vakte stor undren på herberget, som i et journalnotat har tilkendegivet, at »hele processen har været under al kritik« - og siden har Kim Jensens nye hjem på Hobrovej 23 vist sig at være en nedlagt, spøgelsestom børnehave, der slet ikke er godkendt til privat beboelse.

Her bor han nu sammen med en håndfuld andre, og som noget nyt har de rent faktisk modtaget information - om end i den sparsomme afdeling - fra Helsingør Kommune.

Opfylder ikke bolig-krav Mandag modtog beboerne således et brev på adressen, og heri erkender Helsingør Kommune overfor beboerne, at der er rod i tilladelserne, og at det er uvist, hvad der videre skal ske.

- Kære Alle. Helsingør Kommunes boligkontor har erfaret, at bygningen, som I bor i, midlertidigt har status som indkvartering til flygtninge. Der er derfor tvivl om, hvorvidt den nuværende brug lever op til den godkendelse, der er gældende. Helsingør Kommune er i gang med at få afklaret forholdene, hvorfor bygningen vil blive gennemgået enten med henblik på en ny godkendelse eller afklaring af, hvorvidt I potentielt skal flytte til anden midlertidig indkvartering. Vi skal nok holde jer løbende informeret, når vi ved nyt, lyder det i det kortfattede brev, der altså ikke har skyggen af beklagelse over sig.

Vil ikke investere i lokaler Og beboerne bliver altså heller ikke meget klogere på, hvad der skal ske med dem og deres situation.

Frederiksborg Amts Avis har dog fået indsigt i interne mails, der viser, at Helsingør Kommune ikke ønsker at investere store beløb i børnehave-bygningerne med henblik på at få en tilladelse til privat beboelse i orden.

- Vi skal ikke »poste« større summer i bygningen. Bygningen vil sandsynligvis blive revet ned efter et salg, så investeringen kommer ikke retur. Omvendt kan SSI (Center for Særlig Social Indsats red.) og JBT (Center for Job, Borgerservice og Teknologi red.) »spare« penge ved at anvende midlertidig indkvartering her i stedet for hoteller, så et mindre beløb vil være OK, skriver centerchef Michael Christensen.

Helsingør Kommune opkræver fortsat husleje fra beboerne på trods af, at de udlejer en bolig, som ikke er godkendt til beboelse, og beboerne derfor heller ikke kan ændre deres folkeregisteradresse til Hobrovej 23.

Efter brev: - Mister modet Kim Jensen ved stadig ikke, hvad han skal tro eller håbe om sin boligsituation, efter beboerne modtog brevet.

- Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er ved at miste modet, siger han.

Afsløring: Kommune smider hjemløs ud af herberg til uhumsk spøgelseshus 02. september 2021 kl. 16:28