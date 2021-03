Køen var lang til PCR-testen mandag formiddag. En kø af cirka samme længde var der også til lyntestcentret i færgeterminalen. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Kommune med opråb: 'Bliv testet' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune med opråb: 'Bliv testet'

Helsingør Kommune har lørdag sendt en besked i e-boks til alle borgere i Helsingør. ’Det er vigtigt, at du bliver testet’, lyder det blandt andet.

Helsingør - 29. marts 2021 kl. 16:38 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Antallet af smittede med corona i Helsingør Kommune stiger fortsat, og de seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der i løbet af den seneste uge har været 106 bekræftede tilfælde af coronavirus i Helsingør Kommune. Det giver et incidenstal på 169,4, hvilket er det 9. højeste blandt landets kommuner.

Bliv testet Stigningen bekymrer kommunen og de sendte derfor lørdag en besked ud til borgerne i Helsingør, hvor de opfordrede folk til at lade sig blive testet.

- Der er konstateret mere smitte med COVID-19 i dit nærområde end i andre dele af Helsingør Kommune. Derfor skriver vi til dig. Det er vigtigt, at du bliver testet. Er testen positiv, skal du isolere dig. Er du i nær kontakt til en, der er smittet, skal du også isolere dig og blive testet. Du kan blive testet alle ugens dage i Laden på Vapnagård eller på Helsingør Station, lyder det blandt andet i beskeden.

Test efter vaccine? Beskeden har efterfølgende skabt undren blandt borgerne, der har været i tvivl om, man fortsat skal lade sig teste, hvis man allerede er blevet vaccineret. Derfor valgte Helsingør Kommune om lørdagen ligeledes at lave et opslag på deres Facebook side.

- Brevet har kastet en del spørgsmål af sig i dag. Særligt om anbefalinger vedr. test af borgere, der allerede er vaccinerede. Vi skal derfor understrege, at Sundhedsstyrelsen fortsat anbefaler, at også vaccinerede borgere lader sig teste forebyggende - specielt hvis man bor i et område med højt smittetryk, skriver de blandt andet.

Hvor er smitten? Det gjorde dog ikke folkets undren mindre, for flere borgere undrede sig fortsat over, hvor stort et område i ens nærområde, der er omfattet af en øget smittemængde, når personer i Gurre såvel som i centrum af Helsingør har modtaget brevet. Det skyldes dog, at brevet er sendt ud til alle borgere med postnummer 3000.

- Lige nu er smitten værst i postnummer 3000. Vi ser udviklingen både i etageejendomme i de store boligområder og i villakvarterer rundt om bymidten. Men der er smitte i alle dele af kommunen, hvorfor vi opfordrer til, at alle fortsat er opmærksomme og benytter muligheden for at lade sig teste, skriver kommunen yderligere.

Kø ved testcentre Borgerne i kommunen må siges at have taget opfordringen til sig. De seneste dage har der været væsentlig længere kø ved testcentrene end tidligere, hvilket blandt andet kom til udtryk mandag formiddag på Helsingør Station. Her stod der cirka 30 mennesker i køen til PCR-testen, mens der var cirka 25 mennesker i kø til lyntesten i færgeterminalen.

Der er fortsat mulighed for at blive lyntestet i færgeterminalen samt i Laden i Vapnagaard alle dage. Derudover kan man blive PCR-testet ved spor 13 på Helsingør Station, men dette kræver tidsbestilling.

relaterede artikler

To-tre nye vaccinationscentre på vej i Nordsjælland 25. marts 2021 kl. 14:28

Nu oprettes venteliste til restvacciner 25. marts 2021 kl. 09:19