Denne byggegrund på Kræmmervej i Hornbæk, der tidligere husede et børnehus, viste sig at være millioner værd.

Send til din ven. X Artiklen: Kommunalt udbud: Fik pengene hjem trods million-erstatning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommunalt udbud: Fik pengene hjem trods million-erstatning

To byrådsmedlemmer bød på kommunal grund i et udbud. Det forrige udbud af grunden endte med en pinlig erstatningssag.

Helsingør - 07. juli 2021 kl. 07:12 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det kan mærkes, at interessen for at bygge nyt er stor i hele kommunen, når der bliver sat tomme kommunale grunde og ejendomme til salg. Dette gjorde sig også gældende med grunden Kræmmervej 1 i Hornbæk, hvor Byrådet i enighed har godkendt et salg af den 3.080 kvadratmeter store grund. På grunden lå der tidligere en daginstitution. På forrige byrådsmøde blev der således sagt ja til et bud fra selskabet Zahl Holding ApS på 6,8 millioner kroner. Det var det højeste blandt i alt seks bud, fremgår det af mødereferatet.

Måtte købe grund tilbage

Buddet på 6.8 millioner må siges at være tilfredsstillende for kommunen, da grunden var vurderet til 6,2. Derved bliver der også rådet bod på en række fejl i forbindelse med dengang tilbage i 2018, hvor grunden første gang blev solgt ved et udbud.

Her endte sagen nemlig med, at Byrådet måtte købe grunden tilbage fra ejeren for salgsprisen på 4 millioner kroner, og at der endvidere gennem et forlig blev givet en erstatning på yderligere 1.183.152,04 kroner.

Baggrunden for, at kommunen også gik ind og betalte den første ejers udgifter til nedrivning af bygningen på grunden og byggemodningen var, at grunden fejlagtigt var blevet solgt som et areal, hvor det var muligt at opføre 13 boliger.

Mere præcist havde kommunen fået udarbejdet et par skitser til inspiration for en fremtidig køber af firmaet Landinspektørkontoret, hvor der var indtegnet 13 boliger. Skitser, som var godkendt af kommunen. Imidlertid viste det sig siden, at de gældende planmæssige krav for området kun gav mulighed for 7 boligenheder. Da løsningen blev godkendt af byrådet, så mente flere byrådsmedlemmer, at det var en pinlig møgsag.

To byrødder med i opløb

Som nævnt var interessen for grunden betydelig, og blandt de interesserede var også to bud fra byrådsmedlemmer fra Hornbæk-området. Det fremgår nemlig af mødereferatet, at såvel Daniel Boalth Petersen(S) og Jens Bertam(K) er blandt dem, som har afgivet et bud.

Buddet fra Jens Bertram, Lise Bertram, Carsten Hougaard Nielsen og Anette Munkholm var på lidt over 5,4 millioner.

Daniel Boalth Petersen afgav et noget lavere bud på 4.110.000 kroner sammen med Malene Boalth Petersen, Thomas Kern Belling og Louise Anneken Belling.

De to købsinteresserede byrådsmedlemmer deltog naturligvis ikke under sagen på grund af inhabilitet.