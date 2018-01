Kommunal top-chef færdig efter sexkøb

Helsingborg Stads, Helsingborg kommune, erhvervsdirektør Michael Fransson har med umiddelbar virkning valgt at forlade sin stilling efter at have erkendt at have købt seksuelle ydelser af prostituerede i Helsingborg. Sexkøb er ulovligt i Sverige, og i følge Helsingborgs Dagblads oplysninger efterforskes hans sag af politiet.