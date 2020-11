Flere af politikerne i Helsingørs byråd mener, at det ikke kun skal være centrum i Helsingør By, der har fornøjelse af julebelysning. Derfor oprettede man en pulje ekstra julebelysning, som fire steder i Helsingør Kommune nu får glæde af.Foto: Allan Nørregaard

Kommunal støtte til lokal julebelysning

Helsingør - 08. november 2020 kl. 09:21 Af Anders Petri Kontakt redaktionen

Fire steder i Helsingør Kommune kommer lidt ekstra i julestemning, når julen engang indfinder sig.

På et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget torsdag aften, besluttede udvalget at give 140.000 kroner til julebelysning fire forskellige steder.

Det drejer sig om Espergærdecentret, Nordre Strandvej i Hornbæk, Prøvestenscentret og ved Kulturhavnen i Helsingør.

Hovedparten af pengene - 100.000 kroner - kommer fra kommunens pulje til større events, der på grund af aflysningen af Ironmanstævnet i Helsingør havde 1,4 millioner kroner stående. De resterende 40.000 kroner kommer fra byrumspuljens rester.

Udover de fire steder, der fik del i pengene, søgte Tikøb Brugs også om et tilskud men fik et afslag, fordi julelysene skulle placeres på privatgrund. Det er nemlig et krav, at julebelysningen er på et kommunalt areal.

Konservatives, Socialdemokratiets, Dansk Folkepartis og Venstres medlemmer af økonomiudvalget stemte alle for, Christian Holm Donatzky (R) udlod at stemme, mens Allan Berg Mortensen fra Enhedslisten stemte nej med bemærkningen:

- Hvis detailhandlen ønsker julebelysning, må de selv betale det. Helsingør Kommune har vigtigere ting at bruge kommunekassen til.

Julelys er markedsføring

Kravet er indførst for at undgå, at julelysene bliver betegnet som ulovlig støtte til private virksomheder. I stedet betragtes de som en del af den kommunale markedsføring.

- Det vurderes, at den ansøgte julebelysning er at betragte som markedsføring af kommunen og ikke særligt til gavn for de forretningsdrivende. Dermed virker støtten ikke konkurrenceforvridende, vurderer Center for By-, Land- og Vand.

Derudover var et af kravene, at det skulle være detailhandelsområder, der udelukkende måtte få støtte til at julebelysningen. Det havde udelukket Kulturhavnen fra at få del i de 140.000.

- Administrationen vurderer dog, at der i denne ansøgning bør ses bort fra kriteriet om detailhandelsområdet, da udsmykning af de historiske skibe i den grad kommer til havn for kommunens borgere et offentligt sted, konkluderes der.

Bred støtte i byrådet

Det er et konservativt forslag, at der skal bruges 140.000 kroner på julebelysning forskellige steder i kommunen. Forslaget blev vedtaget af byrådet den 26. oktober og fra da og frem til den 2. november.

- Vi skal have en glædelig jul alle sammen. Det skal vi have i Helsingør, det skal vi have i Hornbæk, det skal vi have i Espergærde, i Tikøb og Ålsgårde, i Prøvestenscenteret og alle steder. Derfor synes jeg, det er en rigtig god løsning vi har fundet med at lave en pulje, hvor folk i byerne kan søge om hjælp til julebelysning, sagde Michael Matthiesen på byrådsmødet i oktober.

Også dengang var Allan Berg Mortensen kritisk og mente, at butikkerne selv måtte betale for julebelysning. Ej heller støtte de Radikales enlige medlem forslaget. Resten af byrådet støttede forslaget.

- Detailhandlen er i knæ på grund af Covid-19. Julen er i knæ. Så hvis vi kan give en håndsrækning der for, at folk har lyst til at gå ned og handle lokalt, så synes jeg, vi skal gøre det for vores erhvervslivs skyld, sagde Mette Lene Jensen (V) og fik opbakning fra SFs Bente Borg Donkin, der ifølge hende selv netop støttede forslaget for første gang på grund af coronaepidemien.

- Vi skal have nogle glade dage og vi skal have sat gang i julehandlen, så selvfølgelige skal vi have nogle julebelysning i Helsingør Kommune. Alt andet vil være fuldstændig galimatias, konkluderede Ib Kirkegaard (DF).

