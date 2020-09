Se billedserie Sådan her skal genbrugspladsen efter planen se ud, når den er færdig i 2022. Foto: Presse

Kommende genbrugsplads har fundet entreprenør

Helsingør - 12. september 2020 kl. 07:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra sommeren 2022 kan kunderne se frem til en bynær genbrugsplads med særlig fokus på genanvendelse af ressourcer og cirkulær økonomi. Fra sommeren 2022 får borgerne i Helsingør Kommune endnu en genbrugsplads at vælge imellem. Projekteringen af den bynære genbrugsplads på Energivej begynder med det samme, og selve byggefasen forventes at begynde til næste forår. Det står klart efter, at entreprenørfirmaet NCC Danmark A/S med Arkitektfirmaet Friis Andersen som underrådgiver netop har vundet opgaven med at bygge genbrugspladsen i udkanten af byen - i konkurrence med tre andre totalentreprenørteams.

- Vi har brug for en ekstra genbrugsplads, der ligger tættere på Helsingør og den sydlige del af kommunen så borgerne får kortere afstand til at aflevere sorteret affald. Med valget af NCC som totalentreprenør på opgaven får vi en løsning, hvor forholdet mellem kvalitet og pris er fornuftigt og hvor hensyn til cirkulær økonomi er indtænkt i projektet. Samtidig giver løsningsforslaget mulighed for en genbrugsplads, der er "state of the art" inden for genanvendelse af ressourcer, direkte genbrug og brugervenlighed, siger Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, i en pressemeddelelse.

NCC er en af Nordens førende virksomheder inden for byggeri og har stor erfaring med konstruktion af industrielle anlæg og offentlige bygninger, veje, broer samt andre former for infrastruktur.

- For NCC er bæredygtighed og omtanke for miljøet vigtige parametre i hverdagen, og derfor passer det perfekt for os at være med til at skabe en ny genbrugsplads i Helsingør. Vi har med projektet bestræbt os på at understøtte de langsigtede strategier, kommunen har formuleret på bæredygtighedsområdet, siger Flemming Carlsen, direktør i NCC Civil Engineering.

Byggeriet af den nye bynære genbrugsplads i Helsingør er en af de indsatser, der skal sikre mere genanvendelse af affaldet i kommunen. Målet er 50 procent i 2022. I dag genanvender kommunens borgere 33 procent. Den nye genbrugsplads kommer til at ligge på Energivej - over for Forsyning Helsingørs driftscenter - og kun ca. 4 kilometer fra bykernen i Helsingør.

Hus til direkte genbrug Vinderforslaget fra NCC indebærer en genbrugsplads på 11.300 m2 med en cirkulær gæsterute, hvor kunden bliver ledt forbi både et særligt hus beregnet til direkte genbrug af forskellige materialer, rum til farligt affald samt containere til de forskellige genanvendelige fraktioner.

Arkitekturen i projektet følger et cirkulært motiv - med plads til fremtidig fleksibilitet på containerpladsen. Parkering ved containerne er overdækket - og alle tagflader er med grønne tage, der spiller flot sammen med det visuelle udtryk fra Forsyning Helsingørs driftscenter på den modsatte side af vejen, hvor der er vilde rabatter og rustrøde facader.

Kontraktsummen på byggeriet er på 49,2 mio. kroner.