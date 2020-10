Kom op at toppes: Nikkede en skalle

To mænd kom natten til lørdag op at toppes på Klostermosevej i Helsingør ud for nummer 101, fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi. Uenighederne resulterede i, at den ene, som er en 17-årig mand fra lokalområdet, nikkede den anden mand en skalle. Den forurettede er en 21-årig mand ligeledes fra lokalområdet.