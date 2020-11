Der bliver fanget mange krabber her i Øresundsakvariets strandlaboratorium. Foto: Tina Andersson

Send til din ven. X Artiklen: Kom og smag på krabben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom og smag på krabben

Strandkrabber – få havdyr er så kendte af både store og små, men har du mon nogensinde tænkt over om de kan spises? Det kan man få svar på, når Øresundsakvariet på lørdag inviterer til ”Kom og smag på krabben”.

Helsingør - 05. november 2020 kl. 10:27 Kontakt redaktionen

Strandkrabber er nogle af de mest almindelige dyr ved de danske kyster og især i de danske fjorde findes de i enorme mængder. De kan dog bruges til andet end at skræmme livet af badegæster eller bidrage til sommersjov, når børn går på jagt med en krabbefanger og fiskerester i hænderne. Selvom der ikke er meget kød på strandkrabberne kan de nemlig også bruges i madlavningen. Vidste du for eksempel at man af krabberne kan lave en fantastisk lækker og velsmagende suppe, der sagtens kan måle sig med en hummersuppe?

Det kan man lære meget mere om når Øresundsakvariets naturvejleder og vild mad-ekspert Andreas Kjær inviterer til at "Smage på krabben". Her får I lært at lave jeres egen krabbefanger som I naturligvis må tage med hjem efter arrangementet. Med jeres nye krabbefanger skal I herefter på jagt efter strandkrabber i vandlaboratoriet. Andreas vil fortælle om krabbens biologi, om urter og tang der kan bruges til at krydre en krabbesuppe og han vil naturligvis også give jer tips og tricks til hvordan man tilbereder en nem og lækker krabbesuppe. Arrangementet slutter af med smagsprøver på suppen. Så mød op og bliv overbevist om at krabber er lækker mad.

Der afholdes to arrangementer lørdag 7. november henholdsvis kl. 10-11 og 12-13. På grund af forsamlingsforbuddet er der en deltagerbegrænsning på ni personer per arrangement, som derfor også kræver tilmelding. Det gør du ved at skrive til Andreas på akjaer@bio.ku.dk. I mødes foran Øresundsakvariets hovedindgang et par minutter før.

Arrangementerne finder sted som er en del Vores Natur, hvor Danmarks Radio i 2020 sætter fokus på den danske natur, gennem en række spændende naturudsendelser i TV. Udsendelserne ledsages af en lang række spændende naturaktiviteter over hele landet. Du kan læse mere om Vores natur og de mange aktiviteter her voresnatur.dk/