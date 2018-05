Foto: Presse

Kom med til plantemarked på Marienlyst Slot

Helsingør - 23. maj 2018

For femte år i træk afholdes der plantemarked på Marienlyst Slot, og det sker søndag den 27. maj klokken 13.00 til 16.00.

Her kan alle haveglade sjæle deltage, og det er gratis for både de interesserede købere og for dem, der gerne vil sælge.

Der er adgang for plantesælgerne fra klokken 12, hvor ting kan stilles an, men der er ingen salg af planter før klokken 13.00. Parkering inde på slotsgrunden er ikke tilladt, men kommer du i bil med planter, kører du ind på slotsgrunden via Gl. Hellebækvej, læsser dine planter af, og finder derefter en parkeringsplads udenfor slottets område.

Marienlyst Slots venner står for cafeen, som vil være åben til køb af kaffe og kage. Der vil også være mulighed for rundvisning på slottet, og det vil være muligt at besøge Nordkystens Croquis udstilling, som er åben fra klokken 11.00 til 16.00 på dagen.

Plantemarkedet er arrangeret af Lotte Truelsen og Anette Nissen, Marienlyst Slots Venner.