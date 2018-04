Man plænlægger at fjerne nogle af fodgængerfelterne her på Rønnebær Allé, da de skaber en falsk tryghed for de lette trafikanter. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Kom med på trafiksikkerheds-vandring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom med på trafiksikkerheds-vandring

Helsingør - 23. april 2018 kl. 09:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kom med gode råd til kommunens folk om trafiksikkerheden på Rønnebær Allé, Esrumvej og Hovvej. I år sætter Helsingør Kommunes projekt trafiksikkerhedsby fokus på at forbedre trafiksikkerheden for fodgængere og cyklister, der skal krydse vejen. Der er udarbejdet et forslag til forbedringer, men der er brug for borgernes input. Derfor inviterer Helsingør Kommune borgerne til at fortælle om deres færden og komme med deres gode ideer, så Rønnebær Alle, Esrumvej og Hovvej kan blive mere sikre at færdes på.

Antallet af uheld har generelt været faldende på kommunens veje, men uheld med lette trafikanter er ikke helt fulgt med. Derfor sætter Helsingør Kommune særligt fokus på, hvordan de lette trafikanter mere sikkert kan krydse vejene.

- Der er ikke længere nogen reelle "sorte pletter", hvor der sker mange uheld samme sted, men vi kan se, at der på nogle af vores veje sker uheld spredt over hele strækningen, og at uheldene især sker i mørke, siger Christina Jakobsen, der er ingeniør i Center for By, Land og Vand.

Falsk sikkerhed?

Nogle af fodgængerfelterne på trafikvejene opfylder ikke længere kravene til, hvornår der kan anlægges et fodgængerfelt. Samtidig viser flere undersøgelser, at uregulerede fodgængerfelter kan udgøre en større risiko end sikkerhed for fodgængerne. Det sker f.eks., når der kun er få krydsende fodgængere. Det medvirker til, at bilister mister respekten for krydsningen og begynder at overse fodgængerfeltet.

- Derfor vil vi tage ud til Rønnebær Alle, Esrumvej og Hovvej for at komme i dialog med borgerne, og snakke med dem om, hvor de krydser vejene og hvad de har af ideer til at forbedre sikkerheden, siger Christian Holm Donatzky(R), der er udvalgsformand for By-, Plan- og Miljøudvalget..

I første omgang omfatter projektet Esrumvej, Rønnebær Alle og Hovvej, men det er meningen, at princippet med tiden også skal udbredes til andre veje i kommunen.

Arrangementet starter Rønnebær Allé tirsdag 24. april fra kl. 15.30 til 19.15. Her kan man møde politikere og embedsmænd sved Nordvej kl. 15.00, ved Fredericiavej kl. 16.15, klokken 17.00 ved Tjørnevej og klokken 17.00 ved Smakkevej

Esrumvej er på programmet 9. maj fra klokken 16 til 18.30 og endelig Hovvej: 14. maj fra kl. 16-18.30

Skulle man være forhindret i at møde op, er man velkommen til at skrive til blv@helsingor.dk senest den 16. maj, lyder det fra forvaltningen.

Det er planen at ombygge krydsningspunkterne på de tre strækninger så hurtigt som muligt i løbet af 2018.