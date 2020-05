Se billedserie Gadeteater er en af de ting, der giver liv i byrummet. Foto: Monica Mahona, Passage Festival Foto: Picasa

Kom med idéer til byrummene

Helsingør - 12. maj 2020 kl. 16:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen opfordrer borgere og foreninger til at komme med forslag. - Har du eller din forening en genial ide til, hvordan fællesskabet i vores offentlige byrum kan styrkes? Savner I noget i jeres nærmiljø, der kan bidrage til mere leg, byliv og ophold? Eller ønsker I et kunstnerisk indgreb, der viser nye sider af jeres kvarter? Så er det nu, I skal frem med ideerne.

Sådan lyder opfordringen fra Helsingør Kommune, som inviterer borgere, foreninger og andre interesserede til at være med til at udvikle kommunens byrum. Kommunen bidrager med penge og samarbejde, men man skal selv komme med ideen og have mod på at drive den i mål.

Som en del af kommunens vision 2030 bliver borgere, foreninger, institutioner og øvrige interesserede fremover inviteret ind i arbejdet med at udvikle kommunens byrum. Derfor har By-, Plan- og Miljøudvalget sammen med Kultur- og Turismeudvalget besluttet, at sætte byrumsmidlerne for 2021 af til samarbejder med ildsjæle, der både har ideerne og lysten til at være en bærende drivkraft i samarbejde med kommunen.

Sidste frist er 12. juni

Frist for indsendelse af forslag er den 12. juni. Forslagene bliver herefter samlet af Helsingør Kommunes Byrumsgruppe og præsenteret for Kultur- og Turismeudvalget samt By-, Plan- og Miljøudvalget i løbet af efteråret. Grupperne bag de endelige forslag kan derefter begynde arbejdet i 2021.

- Vi skal udvikle levende byrum, hvor man kan være sammen om noget fælles, der er sjovt, lærerigt, overraskende eller noget helt andet. De offentlige samlingssteder er oplagte til at udvikle sammen med de mennesker, der rent faktisk bruger dem - og jeg ser meget frem til at finde nye løsninger sammen med alle interesserede, siger Christian Holm Donatzky, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.

To millioner kr.

- Kommunens pladser og hyggelige stræder er der, hvor vi færdes mest. Ved at inddrage så mange som muligt i byrumsplanerne, får vi forhåbentlig stærkere kulturelle oplevelser til gavn for borgere, erhvervsliv og turisme, siger Michael Mathiesen, formand for Kultur- og Turismeudvalget.

Byrumsmidlerne for 2021 udgør omkring 2 millioner kroner, men udvalgene tager først i efteråret 2020 stilling til, hvor mange projekter, der bliver inviteret med til at udforme byrummene, og hvilke beløb der bliver tildelt.

Forslag kan sendes til https://www.helsingor.dk/politik/byudvikling/udvalgte-byudviklingsprojekter/open-call-byrum/