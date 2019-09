Kom med forslag til stor klimaplan

Det overordnede mål for klimaindsatsen i Helsingør Kommune er med denne plan at blive CO2-neutral i 2045 og at nedbringe CO2-udledningen til 1,7 tons pr. borger hvert år frem til 2030. Med forslaget til planen har Byrådet opsat 11 delmål for klima og bæredygtighed frem mod 2030. Planen beskriver også mulige forslag til indsatser og handling.

- Planen for klima og bæredygtighed er et skridt i den rigtige retning mod at opfylde Paris-aftalen fra 2015 og vores egne mål som kommune om at blive CO2-neutrale i 2045. Der er dog stadig langt endnu, og vi kommer til at træffe mange valg og ændre mange vaner for at løse fremtidens klimaudfordringer. Derfor er det nødvendig, at vi alle bidrager til klimaindsatsen, siger Christian Holm Donatzky(R), formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.