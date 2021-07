Se billedserie Tyske gravsteder kan man også finde på Helsingør Kirkegård på Møllebakken

Kom med en tur på kirkegården og tank dit indre op

Helsingør - 04. juli 2021

Mange kender sikkert Lasse og Mathildes Lundeborg hymne til det sydfynske. "Er du træt og har du sorg i sinde, så tag med mig ned til Lundeborg".

Sådan lyder indledningen til sangen.

En smuk tanke og en god idé. Bor du imidlertid i Helsingør eller omegn, er der ingen grund til at drage mod Fyn, hvis du er træt og har sorg i sinde.

Har du brug for lidt sjælefred vil en tur på Helsingør Kirkegård gøre underværker. Her finder du alt det, der vil bringe ro i sindet - og måske endda give anledning til eftertænksomhed.

Er du den, der kan finde ro ved at se nærmere på de mange gravsteder, er der et rigt udvalg af både ældgamle som nye smukke gravsteder.

Du kan dvæle ved to gravmonumenter over to unge frihedskæmpere, der under Anden Verdenskrig gav deres liv for at kæmpe for alt det, vi i dag kan nyde godt af. De kæmpede for alt det, de havde kært, men mistede livet.

Et ældre monument minder os om det smertelige nederlag Danmark led i 1864.

Majestætisk tårner sig mod skyerne en fransk gravplads for soldater, der ikke overlevede Første Verdenskrig. De unge soldater døde ikke under krigshandlinger, men led døden på grund af den spanske syge.

Efter at have opholdt sig fangelejre blev de efter krigen modtaget i Helsingør med det formål at gøre dem raske. De nåede aldrig tilbage til deres hjemland Frankrig, men fandt deres sidste hvilested i Helsingør.

Gravstederne er netop blevet smukt renoveret med bidrag fra den franske stat.

Den franske trikolore vejer over gravstedet, og en enkelt smuk tavle beretter om en dansk læge, der ikke ænsede den alvorlige smittefare og passede de mange syge soldater. Han blev smittet og døde af den smitsomme spanske syge.

Hvis enkelte gravsteder/monumenter skal fremhæves, må det være skulpturen som billedhuggeren og kunstneren Rudolf Tegner rejste over sin afdøde mor Signe Tegner.

Men der er mange andre gravsten, der fortæller specielle historier.

På en meget gammel gravsten kan man læse navnet Knud Henning Actonius Gad.

For de fleste siger navnet ikke meget. Han var toldklarerer i Helsingør, og i 1825 blev han frimurer i København.

Han blev Kong Frederik VII meget gode ven, og det resulterede bl.a. i, at han i 1851 fik kongens tilladelse til at oprette frimurerlogen Kosmos i Helsingør. Samtidig fik han kongens velsignelse til at indføre det såkaldte "svenske system" i Kosmos. Systemet benyttes i dag af alle loger under Den Danske Frimurerorden.

Brødre fra den lokale frimurerloge Kosmos lægger hvert år på Gads fødselsdag en rød rose på hans grav.

På et sted - tæt ved en indgang til kirkegården - står et stort mørkt trækors. Et minde over billedskærer og sabotøren Otto Bülow, der i 1944 brutalt blev myrdet ved sit hjem i Helsingør af den berygtede Petergruppe som hævn for drabet på en tysk soldat.

En smuk natursten bærer navnet Lars Bache. Han var færgemand i Helsingør og opnåede stor ære som redningsmand. Han blev berømt, da han trods advarsler sejlede ud i oprørt sø og reddede nogle engelske søfolk fra druknedøden.

Lars Bache ligger begravet på Lolland, men lokale borgere i Helsingør rejste en mindesten over ham.

Som et sidste minde over afdøde skal nævnes gravene med de tyske soldater og flygtninge. Gravene ligger isoleret på kirkegården, men historier vil vide, at placeringen skete efter tyskernes eget ønske.

Der er begravet 93 tyske soldater og 18 flygtninge - døde under Anden Verdenskrig.

Men Helsingør Kirkegård er ikke »kun« en begravelsesplads.

Gennem de sidste år har man kunnet konstatere, at der ikke længere finder så mange kistebegravelser sted.

Det har betydet, at kirkegården er ved at ændre sig til en form for park.

Nye beplantninger og anlæg har giver kirkegården et fantastisk look. Det er en nydelse at bevæge sig rundt og indsnuse de mange smukke detaljer.

Glemmes skal ikke det 250 år gamle bøgetræ, der har sin helt egen skønhed i al sin vælde.

Kyndige hænder og fremsynede mennesker har givet os et område, hvor der er gjort plads til både sorg og glæde.

Sidste skud på stammen er et område, hvor biodiversiteten har fået lov til at boltre sig til glæde for både fugle, insekter og ikke mindst mennesker.

Der kan skrives endnu mere om Helsingør Kirkegård, men jeg stopper her med en opfordring til borgerne om at aflægge kirkegården et eller flere besøg.

Det er en lise for sind og sjæl.

Kirkegården er åben hele døgnet!