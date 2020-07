Kom med bag om krimi-TV-serien Sommerdahl

I disse dage bliver der filmet på livet løs i Helsingør og omegn, hvor anden del af TV-krimiserien Sommerdahl er ved at blive optaget. For ligesom de første otte afsnit af TV2 CHARLIES krimiserie skal også de næste afsnit foregå med Helsingør som centrum.

Onsdag den 9. september bliver det muligt at komme med bag om Sommerdahl, når Kulturværftet inviterer til et møde med nogle af folkene bag den populære TV-serie. Det foregår på Kulturværftets store scene

Helsingør lægger både brosten, murværk, stokroser, land og vand til TV 2 CHARLIEs første egenproducerede krimiserie. På Kulturværftet kan man møde folkene bag serien, komme tæt på arbejdet med krimien, og høre mere om samspillet med Helsingør by i tilblivelsen af tv-serien.

Nye kriminalsager

Optagelserne til den danske tv-serie blev indledt i maj 2019, og Helsingør var hele sommeren sidste år den levende ramme, som serien udspiller sig i. Og det var så vellykket, at filmholdet nu er vendt tilbage til sundbyen for at lave optagelser til de kommende afsnit af serien.