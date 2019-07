Se billedserie Øresundsakvariet har dedikeret et helt akvarium til den truede ål. Foto: Tina Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kom helt tæt på den truede ål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom helt tæt på den truede ål

Helsingør - 18. juli 2019 kl. 04:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man taler om truede arter, er det tit pandaer, gorillaer eller tigre, talen falder på. Men faktisk har vi i de danske farvande en meget truet art: Nemlig den europæiske ål. Øresundsakvariet har nu dedikeret et akvarium til netop at vise ålen frem og øge kendskabet til, at den faktisk er i fare for at uddø.

Ålen har i mange år været på Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN)'s røde liste over truede arter. Den er kategoriseret som "kritisk truet", hvilket betyder, at den er i fare for at uddø i nærmeste fremtid.

- Vi ønsker at sætte fokus på, at ålen faktisk er en truet art, ved at have et akvarium, der kun indeholder ål, fortæller Kristian Vedel, chefdyrepasser på Øresundsakvariet. - Mange kender ålen fra påskebordet, og er slet ikke bekendt med, at om få år kan ålen være helt udryddet. Vi vil selvfølgelig ikke løfte pegefingre over for dem, der spiser ål, men blot gøre opmærksom på, at der er konsekvenser for fremtidens ålebestand, hvis man ikke passer på den.

Grunden til at ålen er truet er mangfoldig. Bestanden er de seneste årtier faldet til et meget lavt niveau, blandt andet på grund af overfiskeri, kyst- og vandløbsændringer, der forstyrrer ålens vandring, og en parasit, der angriber ålens svømmeblære.

Jens Peder Jeppesen, marinbiolog og akvariechef på Øresundsakvariet uddyber:

- Der findes den her lille orm, der sætter sig i ålens svømmeblære og gør stor skade. Ud over at ålen kan dø af det, så er svømmeblæren vigtig for at ålen kan svømme, og man frygter, at angrebne ål simpelthen ikke kan klare den lange tur til Sargassohavet for at gyde - og blandt andet derfor ser vi færre og færre nye ål. I en årrække har der været begrænsninger på åle-fiskeriet, lige som man de seneste år har sat flere millioner ål ud for at øge bestanden - men ålen er altså fortsat truet.

Vi har længe haft ål i vores store stenrevsbassin, hvor de har gået sammen med blandt andet sej, rødhajer og rokker. Men i det akvarium, der nu er blevet til vores "åle-akvarium" går der lige nu omkring seks ål alene, så de er lettere at se. Ålene, som vises frem i Øresundsakvariet, er fanget i Øresund med ruser.

Ålen (Anguilla anguilla) tilhører ålefiskefamilien, og kendetegnes af en aflang og slank krop med små brystfinner og én lang rygfinne. Den er mørk i farven, dog kan bugen være lysere. Hannen er mindre end hunnen, der kan blive over 1 meter lang og veje op til 3,5 kg. Ålen er nærmest altædende men spiser helst mindre fisk, krabber og muslinger - og så er den en velkendt ådselsæder. Når ålen skal gyde, svømmer den den lange vej til Sargassohavet i det vestlige Atlanterhav. Ålens larver og de helt unge ål, kaldes glasål.