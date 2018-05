Kokkeskole for børn er en succes

I samarbejde med det landsdækkende MIT KOKKERI, er de 12 elever over 8 undervisningsgange blevet introduceret til en grundlæggende forståelse om sund og lækker mad, etik, hygiejne og madspild. Kokkeskolen i Toldkammeret har særligt udmærket sig ved at en faglært kok står for undervisningen, og at undervisningen har foregået i Spisekammerets åbningstid, så gæsterne har kunne følge med på sidelinjen. Eleverne har fået et indblik i kogekunsten, når den er seriøs og professionel. Kulturværftet/Toldkammerets chefkok, Michael Edward Brown har med humor, vid og engagement givet eleverne en indsigt i det at lave mad, som en levevej og som en passion. Ikke kun fra eleverne har tilbagemeldingen være super positiv. Fra forældrene forlyder det at børnene har indtaget køkkenerne derhjemme, og der er nye højder i den daglige madlavning.