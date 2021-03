Kokain-pusher afsløret i badeby

Klokken 00.11 natten til mandag rettede en patrulje fra Nordsjællands Politi henvendelse til tre personer ved en bil på Ventegodtsvej. Henvendelsen medførte, at føreren af bilen, en 23-årig mand fra København, blev sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde kokain med henblik på salg, idet kokainen var fordelt i små salgsposer.