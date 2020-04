Kørte ræs og fik beslaglagt bil

En 22-årig mand fra Kvistgård fik lørdag aften konfiskeret sine forældres ældre Opel Corsa, efter at han lørdag aften blev stoppet af en patruljevogn på Hovmarken i Helsingør. Politiet havde fået en melding om, at nogle biler kørte ræs i Espergærde, og det lykkedes politiet at standse den ene af bilerne, ført af den 22-årige. Det viste sig, at han ikke har kørekort, og da det ikke var første eller anden gang, han kørte uden kørekort, fik han beslaglagt bilen på stedet.