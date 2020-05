Kørte gennem center under biljagt

En formodet indbrudstyv forsøgte under en natlig biljagt i Humlebæk og Espergærde at undslippe forfølgende patruljevogne ved at køre omkring passagerne ved Espergærde Centeret.

Biljagten begyndte på Humlebæk Strandvej ved Louisiana, da en patruljevogn forsøgte at standse en bilist i en C3 ved halvtotiden natten til søndag. Bilisten standser ikke men fortsætter nordpå med 110-120 km/t og drejede til venstre ad Hornbækvej og videre gennem vejene i Espergærde by. På et tidspunkt passerer han gennem dele af Espergærde Centeret, hvor han fik smadret en glasdør ind til en butik. På et tidspunkt under jagten, standsede flugtbilisten op og en betjent gik hen for at anholde ham. Men bilisten bakkede så og påkørte patruljevognen og forsatte sin flugt.