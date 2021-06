Casper Christensen og Frank Hvam har filmet i Hornbæk til den 9. sæson af Klovn. 8. sæson har netop haft premiere på TV2. Foto: Per Arnesen/TV2 Presse

Kører på med sæson 9 af Klovn: Hornbæk får en hovedrolle

Ottende sæson af Klovn fik premiere i weekenden, men allerede nu er Casper Christensen og Frank Hvam i gang med optagelserne til sæson 9. Og Klovn-universet kommer til Hornbæk

Helsingør - 09. juni 2021

Makkerparret Frank Hvam og Casper Christensen tager endnu en tur i manegen, og Klovn er tilbage med sæson 8.

I weekenden var der premiere på sæsonen, der noget overraskende kommer kun halvandet år efter Klovn The Final gik i de danske biografer.

Casper og Frank har meldt ud, at de er færdige med filmformatet efter at have fuldendt trilogien, der begyndte med nyklassikeren Klovn: The Movie, som da også vandt publikumsprisen ved Robert-uddelingen.

Men serieformatet er de så langt fra færdige med. I 2018 vendte duoen tilbage til det korte format med sæson 7, og på Klovns gale og geniale facon blev vi ved den lejlighed introduceret for slikræven, de livsfarlige kummefrysere hos Køle-Møller og selvfølgelig BS-skalaen.

Nu er sæson 8 så i æteren, men faktisk er der allerede en Klovn sæson 9 på vej, og processen er mere konkret end som så.

Standløver - og løvinder På de sociale medier har Casper Christensen nemlig delt et billede af skuespillerne i samlet flok, og de befinder sig ikke hvor som helst. Et kig på tapetet bagved holdet af skuespillere afslører nemlig, at de befinder sig på det gennemrenoverede luksus-badehotel Hornbækhus i Hornbæk. Da sidste skud til sæson 8 er i kassen for længst, vakte billedet opsigt, og siden har BT så fået bekræftet, at det stammer fra sæson 9 af serien.

Og Hornbæk ser altså ud til at få en hovedrolle som bagtæppe, da Klovn-holdet også har filmet andre steder i den nordsjællandske badeby.

Via Dansk Skuespillerkatalog søgte Klovn i maj statister til scener på stranden ved Hornbæk.

- Er du frisk på en sjov dag i sjovt selskab? Klovn leder efter strandløver og - løvinder. Da du skal være strandgæst, skal du medbringe badetøj. Men du kan også være i sommerkjole, shorts og t-shirt. Men dejligt hvis du er frisk på at være i badetøj, lød det i det kortfattede, hemmelighedsfulde opslag.

Også restauranten Strandpavillonen Hornbæk har i slutningen af maj haft besøg af Frank Hvam, Casper Christensen, Mia Lyhne og Camilla Lehmann, og restauranten takker på Facebook:

- Tak for en hamrende sjov dag, skriver de, men vi må altså vente lidt endnu med at se, hvilke pinligheder, der udfolder sig i de idylliske omgivelser.

Casper Christensen er hjemmevant i Hornbæk, hvor han ejer et liebhaverpalæ på Birkedamsvej. Villaen har 10 værelser, egen sø og park og blev købt for 11,4 millioner i december 2019, men er aktuelt sat til salg igen for 21 millioner kroner.

