RaceRunnerne er meget populære. Foto: Presse

Kører med RaceRunnere på atletikstadion

Helsingør - 02. juni 2021 kl. 14:37

Klub Liv Og Motion har i samarbejde med Helsingør kommune en samarbejdsaftale med Helsingør Atletik Klub. HIF stiller således træningstid samt trænere til rådighed for Klub Liv Og Motions atletikudøvere en gang om ugen.

Det har længe været en drøm at koble RaceRunning til atletikholdet. Og da Klub Liv Og Motion i forbindelse med nedlæggelse af Bofællesskabet Løntoften fik midler til indkøb af cykler, valgte de dengang at investere i to RaceRunnere. Bofælleskabet Anna Anchers vej fik ligeledes andel i nogle midler og med disse er der nu indkøbt i alt fire RaceRunnere, cykelhjelme og reparationsgrej.

Elsass fonden har tildelt Klub Liv Og Motion midler til en container til opbevaring af RaceRunnerne på Helsingør Atletik Stadion. Desværre viste det sig, at det ikke var muligt at placere en container til RaceRunnerne på stadion området. I 11. time stillede Skolen ved Rønnebær alle et glimrende skur til rådighed, så midlerne fra Elsassfonden er derfor gået til at få indkøbt en sikret dør med ikke mindre end 2 låse til RaceRunnerne, fortæller Louise Manstrup, formand for bestyrelsen i Klub Liv Og Motion.

I april 2021 fik atletikholdet mulighed for at prøvekøre RaceRunnerne og det er en STOR succes. Så stor en succes, at man må søge flere fonde med det formål at købe flere RaceRunnere. Det er endelig lykkes HIF og Klub Liv Og Motion at rekruttere både træner og frivillige til at realisere projektet.