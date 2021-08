Et byggeboom med både større byggerier som her Spar Nord-hjørnet på Trækbanen, og diverse tilbygninger presser kommunens byggesagsbehandlere. Foto: Andreas Norrie

Køen af byggesager ser ud til at blive større - trods nye ansatte

Hele 550 byggesager ligger hos forvaltningen, og venter på at blive påbegyndt, fremgår det af orientering. Og forude venter en ny sagsbunke fra SKAT.

Helsingør - 29. august 2021 kl. 05:17 Af Andreas Norrie

Byggeboomet gav sidste år rekord i antallet af nye byggesager i de to første kvartaler. Her var tallet 1289 nye sager hos forvaltningen i Center for By-, Land og Vand. I år er tallet i samme to kvartaler oppe på 1667.

Hvis udviklingen fortsætter, som i dag, så er der fare for, at sagsbehandlingstiden bliver ved med at stige - trods politisk opmærksomhed på problemet. Det fremgår af en orientering fra forvaltningen i Center for By. Land og Vand til medle

Ganske vist er der allerede blevet ansat 3 nye byggesagsbehandlere med tiltrædelse pr. 1. oktober, men det forventes først at sænke sagsbehandlingstiden på sigt, står der i orienteringen.

Et billede på situationen er, at der for tiden ligger hele 550 byggesager hos forvaltningen, som man ikke har startet en sagsbehandling for. Der går ligeledes i gennemsnit 12 til 16 uger, før sagsbehandlingen startes op.

Men der er dog sendt svar eller afgørelser indenfor fire uger i 53 procent af sagerne i årets andet kvartal, hedder videre i orienteringen.

Skarp prioritering Strømmen af nye sager betyder ifølge forvaltningen, at der må prioriteres hårdt i forhold til, hvilke sager, der først skal behandles. Her har man således valgt at nedprioritere såkaldte lovliggørelsessager samt klagesager. I stedet kommer ansøgninger om nybyggeri og om- og tilbygninger først i køen.

SKAT er på vej med en ny type sager

Forude venter også en stor opgave hos afdelingen, som for alvor starter, når SKAT i den nærmeste fremtid har færdiggjort i alt 1522 rettelser af BBR-oplysninger for kommunens erhvervsejendomme. Problemet er, at disse ændringer af oplysninger ikke er godkendt i forhold til byggelovgivningen, og at disse godkendelser skal foretages hos kommunen. Det skal ikke nødvendigvis gøres med det samme, men kommunen skal i gå i gang med disse godkendelser, når ejerne henvender sig, og det skal i alle tilfælde ske i forbindelse med et salg af disse erhvervsejendomme.

Det bliver understreget, at denne opgave slet ikke er påbegyndt, og den med det nuværende aktivitetsniveau i byggeriet vil kræve flere ressourcer til afdelingen eller indkøb af konsulenter.