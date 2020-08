Købet af den milliondyre skonnert Zar er en maraton

Der arbejdes fortsat på højtryk for at få skonnerten Zar til at få hjemhavn i Helsingør Havn. Skibets nuværende ejer, Henrik Frederiksen, satte oprindeligt prisen på lidt over 13 millioner kroner, herefter sænkede han prisen til 6,49 millioner kroner, og nu har han endnu en gang sænket prisen, så den ligger på 5 millioner kroner. Af det beløb har Maritimt Værksted Hal 16, i samarbejde med initiativgruppen bag Zar, skaffet 1,1 millioner kroner. De penge er blandt andet skaffet gennem de knap 1000 folkeaktier, som er blevet solgt som en form for donation til projektet. Næste skridt i forsøget på at skaffe de resterende penge er igangsat, fortæller formand for Maritimt Værksted Hal 16, Nicolai Juel Vædele.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her