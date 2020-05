Sådan kommer bliver husene på grunden placeret ud mod Esrrumvej. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Køber hospitals-grund, og bygger 110 nye lejeboliger

Helsingør - 06. maj 2020 kl. 04:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejendomsselskabet Balder Danmark har købt byggefelt ved Helsingør Hospital, og vil opføre 110 private lejeboliger Balder Danmark har erhvervet et boligbyggefelt i Helsingørs gamle hospitalsområde, som i løbet af de næste par år forvandles til en levende bydel. På byggefeltet opføres ejendommen "Ofeliahaven" med cirka 110 lejeboliger, og efter planen står den færdigopført i 2022, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det gamle hospitalsområde har ligget øde hen længe, men nu har Helsingør Kommune offentliggjort en lokalplan for området, og Balder Danmarks boligbyggefelt på ca. 9.000 m2 er en væsentlig del af denne.

- Der er store planer for det gamle hospitalsområde, som om få år vil være forvandlet til en levende bydel med plads til alle generationer. Her får de kommende beboere både skønne naturområder samt et moderne kulturmiljø i Helsingørs centrum, som ligger få kilometer væk. Alt dette er værdier, som mange lejere finder attraktive, og derfor glæder vi os meget til at komme i gang med projektet, siger Flemming Joseph Jensen, adm. direktør hos Balder Danmark.

I naturskønne omgivelser Ofeliahaven er udviklet i et samarbejde mellem Balder Danmark, Sjælsø Management og Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Boligprojektet rummer to boliggrupper, der hver består af fire solitære huse med saddeltage. Og hver boliggruppe er disponeret som en hesteskoform omkring centrale haverum.

- De nye huse fremstår murede med et klassisk udtryk, der lægger sig ind i landskabet og lokalområdet. Inspirationen har været de gamle huse i Helsingør by, der er enkle og med karakterfulde tage, siger Michael Schytt Poulsen, associeret partner hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Ofeliahaven består i alt af ca. 110 boliger, der varierer i størrelse fra 2-4 værelser, fordelt på ca. 50-105 m2, og således kan bebyggelsen rumme både studerende, par, enlige, børnefamilier og ældre. Hver lejebolig får egen altan eller terrasse samt adgang til grønne haverum, hvor der etableres zoner med blomster, hyggelige opholdssteder samt områder, der indbyder til leg. Et fælleshus er også indtænkt i boligprojektet, og det skal bidrage til at skabe et fællesskab mellem beboerne. Projektets boliggrupper afgrænses af Esrumvej mod nord og de gamle hospitalsbygninger mod syd, og begge får landskabelige kvaliteter med udsigt til skov og eng.

Fra øde hospitalsområde til levende bydel

- Vi er i gang med at forvandle det gamle hospitalsområde til et levende og attraktivt boligområde med forskellige ejerformer, størrelser og udtryk, hvilket gerne skulle bidrage til en bred beboersammensætning i området i fremtiden. fortæller Frank Helner Venset, projektleder i Freja ejendomme. Ejendomsselskabet, som sælger og udvikler offentlige ejendomme, overtog hele arealet fra Region Hovedstaden i forbindelse med lukningen af Helsingør Hospital.

I det gamle hospitalsområde opføres der også en Bovieran-bygning, som danner rammer om et seniorbofællesskab, målrettet seniorer på 55+. Bovieran indgår i Balder-koncernen.

Der er også lagt en transformationsplan for det gamle, grå hospital, som om få år vil være forvandlet til en 7 etager høj boligbebyggelse. Bebyggelsen, som kaldes Tretårnet, bliver en stor landsby med boligmuligheder for flere generationer. Her kommer også café, taghave og fitnessfaciliteter.

Balder Danmark A/S er et datterselskab af Fastighets AB Balder, som er et svensk børsnoteret selskab. Balder-koncernen er, med aktiver pr. 31/12 2019 for næsten 160 mia. SEK (over 110 mia. DKK), ét af de største ejendomsselskaber i Skandinavien.

I Danmark ejer Balder ca. 2.200 lejeboliger fordelt på ni ejendomme, der har beliggenhed på Østerbro, Havneholmen, ved Amager Strandpark og i Ørestad. Dertil er der planlagt over 1.900 lejligheder i nye ejendomme i f.eks. Ørestad, Hillerød, Hedehusene, Høje Taastrup og Solrød.

