Kobbertyve standsede trafikken på jernbane

Natten til lørdag har kobbertyve stjålet en stor mængde kobberledninger på den travle jernbanestrækning mellem Helsingborg og Ângelholm. Det medførte, at al jernbanetrafik blev standset, skriver Helsingborgs Dagblad.

- Det er et omfattende kobbertyveri, som er sket mellem Maria og Ödåkra, siger Daniel Andersson fra jernbanevedligeholdelsesselskabet Infranord til avisen.

Skåne har den seneste tid været udsat for flere tyverier af kobberledninger. Der var således i løbet sommeren flere tyverier på Råå-banen mellem Helsingborg og Eslöv. Her forsvandt der i alt 14 ton kobber.

Politiet såvel som myndigheden Trafikverket vurderer, at der er tale om organiseret kriminalitet. Dels er det livsfarligt at skære køreledninger over, og dels kræver det professionelt udstyr.