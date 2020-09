Se billedserie Knejpefestivalen er en årlig folkefest - men springer desværre over i år. Foto: Thinkalike

Send til din ven. X Artiklen: Knejpe Festivalen aflyses i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knejpe Festivalen aflyses i år

Helsingør - 01. september 2020 kl. 20:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den Stemningsfulde Knejpe Festival bliver i havn i 2020 - men gør sig klar til atter at stævne ud i 2021. Den første weekend i oktober skulle Helsingør have lagt gader, barer og scener til den autentiske og havombruste Knejpe Festival. Vilkårene for gennemførelsen af festivalen er dog vanskelige at forene med ansvaret over for publikum og musikerne, i en tid hvor Covid-19 stadig er i blandt os.

- Knejpefestivalen er en årlig folkefest, som vi altid ser frem til. Vi havde håbet på, at vi kunne finde en løsning trods Covid-19, men vi må se i øjnene, at med de eksisterende retningslinjer, der gælder for restauranter og barer, så vil vi ikke kunne leve op til festivalen i ægte Knejpe-stil. Det vigtigste er, at vi alle passer godt på hinanden, så derfor denne beslutning om at aflyse festivalen i år. Knejpe Festival er en del af byens og beværtningernes dna, og vi glæder os derfor til et brag af et 10-års jubilæum den 1. og 2. oktober i 2021, siger Tina Standhart, indehaver af Holger Danske, der har været med fra festivalens start.

Foruden Holger Danske er følgende knejper med i festivalen: Borgerkroen, Axelhus, Axelbar, SKUM Ølbar, Københavneren, Cafe Valdemar, Hold An, Skibsklarerergården og Toldkammeret.

Knejpe Festival plejer at byde på flere end 60 gratis koncerter med masser af sømandsmusik fra nære og fjerne himmelstrøg, og dermed - for en stund, genfortælle Helsingørs - og Danmarks - historie som søfartsmetropol. Festivalens koncept og musikprogram udvikles og tilrettelægges af Kulturværftet, mens knejpe-ejerne året rundt arbejder bag linjerne med at skabe synlighed og rejse økonomisk opbakning fra det lokale erhvervsliv.

Næste års Knejpe Festival i Helsingør finder sted den 1. og 2. oktober 2021.