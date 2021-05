Knallertbøller skabte utryghed og truede borger ved skole

Klokken 19.57 mandag blev det anmeldt, at fem-seks knallerter kørte ræs på de grønne områder og parkeringspladsen ved Nordvestskolen. Ifølge en efterfølgende anmeldelse skulle knallertførerne have opført sig truende over for en borger, som bad dem stoppe. De havde dog efterfølgende forladt skolens område. En patrulje kørte til området for at lede efter knallerterne, men det var ikke muligt at udfinde dem, oplyser Nordsjællands Politi.