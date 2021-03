Knallertbøller chikanerede forbipasserende

Nær Gurrevej skulle tre personer ifølge klokken 18.33, køre rundt på knallerter uden styrthjelm, mens de chikanerede de forbipasserende ved at køre tæt på dem og slå ud efter dem. En patrulje kørte til stedet for at finde de tre mænd, men de var ikke at se i området.