Knallert-bølle blev standset

Klokken 13.49 mandag blev en 19-årig mandlig knallertfører fra Græsted standset og kontrolleret på Birkedalsvej ved Prøvestenscentret. Her blev han sigtet for at køre på en knallert, der kunne køre mere end det tilladte, ligesom han også blev sigtet for at køre uden hjelm, for at benytte cykelstien i venstre side af vejen, for ikke at have medbragt sit kørekort samt for at undlade at efterkomme politiets anvisning om at standse, oplyser Nordsjællands Politi.