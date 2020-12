Knaldet for narkokørsel

Klokken 03.25 onsdag blev en 38-årig mandlig bilist fra Helsingør standset og kontrolleret på Klostermosevej ved Smakkevej i Snekkersten. Her fik han narkomeret til at slå ud, hvorfor han blev sigtet for kørsel i påvirket tilstand og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning, oplyser Nordsjællands Politi.