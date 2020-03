Artiklen: Knaldet for kokain-kørsel

En 27-årig mand fra Ringsted blev klokken 03.49 natten til torsdag sigtet for at køre bil, selvom en narkometertest viste, at han var påvirket af kokain. Manden, der blev standset på Kongevejen ved Cirkle K i Helsingør, fik taget en blodprøve, som skal vise hans nøjagtige påvirkelsesgrad.