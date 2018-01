Personalet fra Cube laver også opsøgende arbejde her i Multiparken for at nå målgruppen af unge, som er i fare for at havne i gadeorienteret og kriminel livsstil. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Klub holder de unge væk fra berygtet bande

Helsingør - 16. januar 2018

Forældre, unge og politiet er meget tilfredse med tilbuddet Cube ved Multiparken. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tilbage i sommeren 2015 var særligt boligområdet Vapnagaard præget af uro, hærværk og utryghed. En større gruppe af unge skabte stor utryghed blandt beboerne, og samtidig var bandegrupperingen Loyal to Familia, LTF, i fuld gang med at rekruttere nye medlemmer fra gruppen af drenge og unge mænd. Dette medførte oprettelsen af et helt nyt klubtilbud for unge i alderen 13 til 18, som var i fare for at ryge ud i kriminalitet, organiseret under kommunens kriminalpræventive SSP-samarbejde ved navn Cube.

Siden oprettelsen i november 2015 har man løbende evalueret tilbuddet, og på årets første møde i Børne- og Uddannelsesudvalget får medlemmerne fremlagt den seneste årlige evaluering af tilbuddet, som er foretaget ved hjælp af interviews med personale, forældre, politi, boligselskab og unge brugere af klubben.

Overordnet er det konklusionen, at klubben er en succes, og at klubben bidrager til, at der i dag er mindre ballade og uro på Vapnagaard, og at banderne har fået sværere ved at rekruttere unge.

I evalueringen udtaler en politimand fra politiets Enhed for Trygge Boligområder, at man siden opstarten for to år siden har haft færre anmeldelser fra området. Ligesom der bliver gjort et utroligt stort arbejde for at sætte en bred kile ind mellem de unge og områdets »gangsterdrenge« og få stoppet banderekrutteringen. Politiets enhed vurderer, at der dog er 3 til 4 drenge, der er uden for Cubes rækkevidde. Derudover oplyser politiassistenten, at politiet »gudskelov ikke har oplevet nogen fra Cube gå ind i en bande«

Endelig bemærker politimanden, at de unge har respekt for personalet, som sætter tydelige mål overfor de unge.

En gruppe fædre til unge klubben er også blevet interviewet, og de sætter pris på, at de unge bliver holdt væk fra banderne, og roser medarbejderne for at være rollemodeller og sætte grænser. En enkelt far ønsker dog en bedre dialog med skolen, da børnene ofte opfører sig bedre i Cube end i Skolen.

Opdragelse og diplomer Personalet er også selv tilfredse med udviklingen, og hæfter sig ved, at der kun er en lille udskiftning i medarbejderstaben selv om der fortsat er tale om et krævende arbejdsmiljø, hvor de unge, som kommer ind, fortsat er lige udfordret.

Udover at hjælpe til med gode aktiviteter, at skaffe fritidsjob, så er der også tale om et opdragende arbejde.

- Spisning hver torsdag ses lidt som en dannelsesproces. De skal i forbindelse med spisningen lære om høflig og god opførsel. De skal vente med at spise til alle er der, rydde op efter sig, skylle af og stille i opvaskemaskinen, sige tak for mad . I starten skulle vi nærmest have en vagt udenfor, der skulle sende de unge tilbage for at rydde op efter sig, nu kører det bare af sig selv. Nu tager de ansvar, forklarer personalet om det pædagogiske arbejde.

Til gengæld går personalet også meget op i at anerkende de unge indsats, og giver eksempelvis diplombeviser til unge som har gennemført forskellige projektforløb - diplomer, som også kan bruges ved ansøgning af fritidsjob.

Cube har omkring 80 brugere og mellem 30 til 50 brugere om dagen. 70 procent er drenge og 30 er piger. Stedet har 12 ansatte.