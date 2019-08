Troels Kløvedal inspirerer os stadig til at turde drømme. Foto: Presse

Kløvedal vender hjem til sin gamle arbejdsplads

Helsingør - 02. august 2019

M/S Museet for Søfart viser udstillingen »Frihedens værksted« om Troels Kløvedal. En solbrændt eventyrer, i røde speedos og perlehalskæde hiver i de flagrende sejl, mens han fortæller historier om folk fra fremmede, ofte varme, lande..., langt, langt borte.

Er du mellem 20 og 60 år, så er der stor sandsynlighed for, at du sad klistret til skærmen, når Troels Kløvedal tog os alle sammen med ombord på Nordkaperen, skibet med den signifikante drage afbilledet på stævnen. Vi følte næsten, vi kendte ham, og måske inspirerede han os til at turde begive os ud på fremmede farvande.

Det hele begyndte i Helsingør

Udstillingen om Troels Kløvedal, "Frihedens Værksted", kommer til M/S Museet for Søfart 9. oktober og kan ses helt frem til august næste år. Og med den vender Kløvedal hjem til tørdokken i Helsingør, for det var her, det hele begyndte.

- Det var her, Troels Kløvedal besluttede sig for, at han ville ud at sejle. Her i tørdokken hentede han håndværksmæssig kunnen, og i den lokale boghandel i Helsingør og i jazzklubberne langs Strandvejen tilegnede han sig en imponerende litterær og almen dannelse, kærlighed til musik, kunst og kultur. Det var også i Helsingør, han oplevede sin første forelskelse. Det blev tilsammen et stærkt fundament til at realisere sig selv - og dele sit liv med andre, forklarer Ulla Tofte, direktør, M/S Museet for Søfart.

En inspirationskilde

Selvom Kløvedal ikke selv er her mere, så inspirerer han os stadig til at turde drømme, til at smide trygheden overbord, de faste stillinger og skrue helt ned for "onlineheden".

Det er præcis formålet, når "Frihedens Værksted", kommer til M/S Museet for Søfart.

Udstillingen er langt fra kun for de søfarts-interesserede, den er nemlig også til for børnefamilierne, unge og gamle. Her kan man komme og lade sig inspirere til at tage på eventyr, måske helt bogstaveligt rykke teltpælene op, pakke børnene og tandbørsterne og tage ud og opleve verden - enten resten af livet, et år, en uge, i drømmene eller bare den eftermiddag, til dokken i søfartsbyen Helsingør.

Detaljen

Publikum får et sjældent indblik i detaljen og det store udsyn, der formede Kløvedal, i alt fra Kløvedals første sekstant, som var uvurderlig for at kunne sejle Nordkaperen før Gps'en til tre helt nye værker, skabt af kunstneren Hans Krull, der portrætterer Kløvedal som barn, ung og gammel. Undervejs genser man film- og TV klip, hvor Troels Kløvedal selv fortæller om de ting og de rejser, der har formet ham som menneske. Alt sammen en stadig buldrende kedel af inspiration og refleksion til alle os andre, om hvordan vi har levet og i fremtiden vil leve vores liv.

- Livet er vidunderligt, fordi man kan bruge det til lige det, man drømmer om, og hver morgen er en stor, dejlig oplevelse, hedder det i Troels Kløvedals "Alle mine morgener på jorden".

Udstillingen er støttet af Nordea-fonden med 6,9 millioner kr., og åbner i oktober 2019 på M/S Museet for Søfart efter første etape på Naturhistorisk Museum i Aarhus.