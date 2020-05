Kløvedal-udstilling forlænges

Udstillingen »Frihedens værksted« på M/S Museet for Søfart bliver nu forlænget frem til den 31. oktober. Udstillingen, som handler om Troels Kløvedal og livet med Nordkaperen, skulle have været afsluttet den 16. august, men på grund af corona-krisen er den nu blevet forlænget med tre en halv måned, så endnu flere kan nå at se udstillingen og Kløvedals eventyrlige liv. Museet er lukket i denne tid, men de besøgende har noget at glæde sig til.