Sådan ser træsnittene ud, som skal placeres et sted, hvor kommunens borgere får glæde af dem. Foto: Helsingør Kommune

Kløvedal-træsnit splitter

Et flertal bestående af K og EL sikrede at tre træsnit produceret til Kløvedal-udstillingen på M/S Museet for Søfart.

Helsingør - 26. november 2020 kl. 05:44 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

En serie træsnit af den anerkendte danske kunstner Hans Krull bliver nu en del af kommunens kunstsamling. Det sker efter, at et flertal Kultur- og Turismeudvalget på dets seneste møde besluttede at købe tre træsnit med eventyreren og søfaren Troels Kløvedal som motiv. Kløvedal har som bekendt en stor tilknytning til Helsingør, hvor han stod i lære som skibselektriker på Helsingør Værft.

