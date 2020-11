Kunstneren Hans Krulls træsnit blev første gang vist på M/S Museet for Søfarts udstilling »Frihedens Værksted«. Foto: Helsingør Kommune

Artiklen: Kløvedal-træsnit kan få et permanent hjem i Helsingør

Kløvedal-træsnit kan få et permanent hjem i Helsingør

Tre træsnit af eventyreren og forfatteren Troels Kløvedal skal sandsynligvis stilles til offentlig skue i Helsingør. Helsingør er i hvert fald blevet tilbudt at købe tre træsnit af kunstneren Hans Krull, der blev fremvist i forbindelse med udstillingen Frihedens Værksted på M/S Museet for Søfart.

I aften tirsdag skal politikerne i Kultur- og Turismeudvalget beslutte, om der skal bruges 6.000 kroner på at købe de tre træsnit.

- Helsingør Kommune har nu fået muligheden for at erhverves de tre træsnit til en samlet pris på 6.000 kroner. Kunsteren ser gerne, at værkerne bliver i "Troels by«, Helsingør, skriver forvaltningen.