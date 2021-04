Klimasikring betyder store ændringer langs Sundet

Vandstanden stiger og klimaforandringer ser ud til at betyde mere voldsomt vejr.

Nogen steder langs kommunens kyster rammer forandringerne hårdere, og det var baggrunden for, at et enigt by-, plan- og miljøudvalg på det seneste møde godkendte en plan for to områder, som i en analyse sidste år fra forvaltningen i Center for By-, Land og Vand, var blevet udpeget som særligt udsatte for oversvømmelser, som også vil påvirke områder længere bag kysten.