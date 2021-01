Klimakommunes planlagte hybridbane bruger varme som 74 parcelhuse

Efter det seneste møde i Idræts- og Fritidsudvalget er der umiddelbart lagt op til, at et flertal i Økonomiudvalget også vil standse et projekt for en planlagt hybridbane, som blandt andet skulle have været brugt som træningsbane for det danske herre- fodboldlandshold. Et hold, som traditionelt har brugt banen på Nordre Strandvej, som skal omdannes til boligbyggeri.