Klatrepark åbner med ny svævebane

Udendørs klatreparker er en del af genåbningen. Det gælder også klatreparken Til-Tops ved Havreholms slotspark.

Helsingør - 26. marts 2021 kl. 11:22 Kontakt redaktionen

klatreparken Til-Tops ved Havreholm Slot, er klar til at slå porten op for en sæson, der nok for mange os kommer til at stå i "de nære oplevelsers tegn". Skærtorsdag, 1. april står Line Keefe og hendes team af dygtige instruktører klar igen - helt uden aprilsnar, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtigt glade for, at klatreparker er en del af genåbningen nu til påske, for vi er vist mange, der trænger til at komme ud og få rørt os og få en på opleveren igen, "siger Line, der er direktør for klatre- og svævebaneparken.

- Vi ved selvfølgelig godt, at corona ikke er overstået men stadig er "under observation«, siger hun videre.

Alle instruktører på banen ved ifølge firmaet præcis, hvad de skal gøre, og der er indført forskellige adskillelser, zoner og opstillet sprit.

Årets helt store nyhed er den nye svævebanerunde i parken.

- Folk elsker svævebaner, så vi har fundet ud af lave en bane, der gør, at man kan svæve hele parken rundt. 6 svæv er det blevet til, inklusive et 208 meter lange svæv. Det tror jeg bliver årets helt store hit, siger direktøren.

Slotsejer er begejstret

- Der er heldigvis masser af plads i skoven omkring slottet, og vi er meget glade for, at vi kan åbne Til-Tops for klatring igen, siger Havreholm Slots ejer, Henrik Frederiksen.

Som en del af genåbningen af Danmark har myndighederne meldt, at udendørs klatreparker kan åbne, når de overholder regler om distance, hygiejne og gruppestørrelser.

Dog skal gæster booke tid og plads i forvejen via hjemmesiden www.til-tops.dk - der er begrænsede pladser for hvert indtjekningstidspunkt, så der ikke bliver for mange på en gang, og alle kan hjælpe hinanden med at overholde "boblerne".