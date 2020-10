Copenhagen Pihl spiller ikke kun i DR Byens koncertsal, men også ude i samfundet. Her ses en optræden på Københavns Hovedbanegård. Foto: Stine Thomas Jensen

Klassiske musikere i 2. A og alle de andre 2. klasser

Musikere fra symfoniorkestret Cph. Phil rykker i næste uge til Helsingør. Her skal de møde eleverne på 2. klassetrin i hele kommunen.

Helsingør - 23. oktober 2020

I forbindelse med Musikskolens flytning til den nuværende adresse og de spritnye lokaler ved Skolen i Bymidten, var der i foråret planlagt forskellige åbningsaktiviteter. Det fik corona-nedlukningen sat en foreløbig stopper for.

Og selvom Musikskolen nu igen er i fuldt vigør og klar til at lade musikken spille, så er det fortsat ikke muligt at samle klasser på tværs af skoledistrikter i Musikskolens egen flotte koncertsal. Derfor er det aktuelle samarbejde med Cph. Phil. arrangeret som klassebesøg hvor duoer, trioer, kvartetter og kvintetter med i alt ca. 32 forskellige klassiske musikere, møder børnene i klasseværelset. Her vil musikerne spille sange og melodier som eleverne kender i forvejen, krydret med typisk musik for et symfoniorkester, fortælle historier om instrumenterne og anekdoter fra musikkens verden.

Med musik-besøgene håber Musikskolen at bidrage til at vække børnenes nysgerrighed for klassisk musik og måske pirre til et ønske om selv at kunne mestre et instrument. Herudover er besøget et tillæg til skolens egen musikundervisning.

Tilbuddet om at få besøg af Chp. Phil, er en del af Helsingør Kommunes børnekulturindsats, der hvert skoleår tilbyder alle folkeskoleklasser aktiviteter inden for kunst- og kulturområdet, i et samarbejde mellem skoleområdet og lokale kulturinstitutioner.

Besøgene finder sted mandag d. 26. oktober og torsdag d. 29. oktober . Alle skoledistrikter deltager i projektet.